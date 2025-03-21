Mirama 美麗華
Restaurant Cantonais à Sorbonne
17 Rue Saint-Jacques, 75005 Paris
01 43 54 71 77 / 01 43 29 66 58
🔥 Populaire
42 - Canard laqué
15,60€
🔥 Populaire
64 - Porc laqué
14,90€
🔥 Populaire
9a - Soupe de raviolis aux crevettes sans nouilles
12,90€
🔥 Populaire
67 - Travers de porc au sel et poivres
14,90€
🔥 Populaire
22 - Crevettes au sel et aux poivres
14,90€
🔥 Populaire
55 - Poulet piquant au cacahuète
12,50€
🔥 Populaire
137 - Nouilles sautées au porc laqué (croustillant)
12,80€
🔥 Populaire
94 - Bœuf braisé aux légumes de saison
12,50€
Épuisée
Potages 湯類
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p53-600x600.png?v=1755436233
1
Soupe aux vermicelles et au crabe
蟹肉粉絲湯
7,10€
1 - Soupe aux vermicelles et au crabe
7,10€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p54-600x600.png?v=1721757141
2
Soupe aux pates de soja viandes mixtes
雜錦豆腐湯
7,10€
2 - Soupe aux pates de soja viandes mixtes
7,10€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p55-600x600.png?v=1721645537
3
Soupe de boeuf aux légumes piquant
榨菜牛肉湯
7,10€
3 - Soupe de boeuf aux légumes piquant
7,10€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p56-600x600.png?v=1721678828
4
Soupe de maïs au poulet
雞茸粟米湯
7,10€
4 - Soupe de maïs au poulet
7,10€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p57-600x600.png?v=1755436252
5
Soupe de maïs au crabe
蟹肉粟米湯
7,10€
5 - Soupe de maïs au crabe
7,10€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p58-600x600.png?v=1721734753
6
Soupe aux fruits de mer
海 鮮 湯
10,50€
6 - Soupe aux fruits de mer
10,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p59-600x600.png
7
Soupe pekinoise
酸 辣 湯
7,10€
7 - Soupe pekinoise
7,10€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p60-600x600.png?v=1755436274
8
Soupe aux asperges et au crabe
蟹肉蘆筍湯
7,10€
8 - Soupe aux asperges et au crabe
7,10€
Soupes de nouilles 湯麵類 🍜
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p1-600x600.png?v=1760618769
9
Soupe de raviolis aux crevettes avec nouilles
avec nouille 鮮蝦水餃麵
12,90€
9 - Soupe de raviolis aux crevettes avec nouilles
12,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p207-600x600.png?v=1762900338
9a
Soupe de raviolis aux crevettes sans nouilles
sans nouilles 鮮蝦水餃
12,90€
🔥 Populaire
9a - Soupe de raviolis aux crevettes sans nouilles
12,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p2-600x600.jpg?v=1760618808
10
Soupe de Wantun (porc) avec nouilles
avec nouilles 雲 吞 湯 麵
12,90€
10 - Soupe de Wantun (porc) avec nouilles
12,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p208-600x600.jpg?v=1760618824
10a
Soupe de Wantun (porc) sans nouilles
sans nouilles 雲 吞 湯
12,90€
10a - Soupe de Wantun (porc) sans nouilles
12,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p3-600x600.png?v=1760618836
11
Soupe de nouilles au porc laqué
叉燒湯麵
12,90€
11 - Soupe de nouilles au porc laqué
12,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p4-600x600.jpg?v=1762900274
12
Soupe de nouilles au canard laqué
燒鴨湯麵
12,90€
12 - Soupe de nouilles au canard laqué
12,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p5-600x600.png?v=1760618868
13
Soupe de nouilles au crabe
蟹肉湯麵
12,90€
13 - Soupe de nouilles au crabe
12,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p6-600x600.png?v=1760618885
14
Soupe de nouilles aux viandes variées
雜燴湯麵
12,90€
14 - Soupe de nouilles aux viandes variées
12,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p7-600x600.png?v=1765191428
15
Soupe de nouilles au bœuf braisé
牛腩湯麵
12,90€
15 - Soupe de nouilles au bœuf braisé
12,90€
Épuisée
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p8-600x600.jpg
16
Nouilles à la sauce d'huître
蠔油撈麵
11,90€
16 - Nouilles à la sauce d'huître
11,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p9-600x600.jpg?v=1760618913
17
Soupe de nouilles
清 湯 麵
8,30€
17 - Soupe de nouilles
8,30€
Crevettes 明蝦類 🦐
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p70-600x600.png?v=1721675687
18
Crevettes cuites à l'eau bouillante
白 灼 明 蝦
14,90€
18 - Crevettes cuites à l'eau bouillante
14,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p79-600x600.png
19
Crevettes à la vapeur aux haricotts noir de soja
豉 汁 蒸 蝦
14,90€
19 - Crevettes à la vapeur aux haricotts noir de soja
14,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p78-600x600.jpg
20
Crevettes à la vapeur aux aulx
蒜 蓉 蒸 蝦
14,90€
20 - Crevettes à la vapeur aux aulx
14,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p77-600x600.png?v=1758149643
21
Crevettes à la pekinoise
乾煎大明蝦
14,90€
21 - Crevettes à la pekinoise
14,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p76-600x600.png?v=1762900547
22
Crevettes au sel et aux poivres
椒 鹽 大 蝦
14,90€
🔥 Populaire
22 - Crevettes au sel et aux poivres
14,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p75-600x600.png?v=1721913978
23
Crevettes en beignet
酥 炸 明 蝦
14,90€
23 - Crevettes en beignet
14,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p74-600x600.png?v=1721675749
24
Crevettes à la sauce tomate
茄 汁 明 蝦
14,90€
24 - Crevettes à la sauce tomate
14,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p73-600x600.png
25
Crevettes à la sauce aigre douce
酥香咕嚕蝦
14,90€
25 - Crevettes à la sauce aigre douce
14,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p72-600x600.png?v=1762900422
26
Crevettes aux noix de cajou
腰 果 明 蝦
14,90€
26 - Crevettes aux noix de cajou
14,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p71-600x600.png?v=1721734833
27
Crevettes aux champignons parfumes
北 菇 明 蝦
14,90€
27 - Crevettes aux champignons parfumes
14,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p61-600x600.png?v=1721675919
28
Crevettes aux champignons noir
木 耳 明 蝦
14,90€
28 - Crevettes aux champignons noir
14,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p69-600x600.png?v=1721735000
29
Crevettes aux champignons de paille
草 菇 明 蝦
14,90€
29 - Crevettes aux champignons de paille
14,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p68-600x600.png
30
Crevettes au curry
咖 喱 明 蝦
14,90€
30 - Crevettes au curry
14,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p67-600x600.png?v=1723474478
31
Crevettes aux legumes de saison
時 菜 明 蝦
14,90€
31 - Crevettes aux legumes de saison
14,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p66-600x600.png?v=1721676052
32
Crevettes aux gingembre
薑 蔥 明 蝦
14,90€
32 - Crevettes aux gingembre
14,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p65-600x600.png?v=1728314130
33
Crevettes aux pointes de mais
珍 珠 荀 蝦
14,60€
33 - Crevettes aux pointes de mais
14,60€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/design/product_no_image.png?v=1761040849
34
Crevettes aux germes de soja
銀 芽 明 蝦
14,90€
34 - Crevettes aux germes de soja
14,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p63-600x600.png?v=1721676041
35
Crevettes aux legumes mixtes
羅 漢 明 蝦
14,90€
35 - Crevettes aux legumes mixtes
14,90€
Fruit de mer 海鮮類 🐠
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p62-600x600.png?v=1757067671
36
Seiches au sel et aux poivres
椒鹽魷魚
14,90€
36 - Seiches au sel et aux poivres
14,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/design/product_no_image.png?v=1761040849
38
Poisson au citron à la vapeur
檸檬蒸魚
42,00€
38 - Poisson au citron à la vapeur
42,00€
Épuisée
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/design/product_no_image.png?v=1761040849
39
Poisson aux haricots noir de soja à la vapeur
豉汁蒸魚
42,00€
39 - Poisson aux haricots noir de soja à la vapeur
42,00€
Épuisée
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p83-600x600.jpg
40
Poisson sauté aux legumes variees
羅漢炆魚
42,00€
40 - Poisson sauté aux legumes variees
42,00€
Épuisée
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p84-600x600.jpg
41
Poisson sauté à la sauce aigre douce
五柳大魚
42,00€
41 - Poisson sauté à la sauce aigre douce
42,00€
Épuisée
Carnards 鴨類 🦆
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p85-600x600.png?v=1764850025
42
Canard laqué
明爐燒鴨
15,60€
🔥 Populaire
42 - Canard laqué
15,60€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/design/product_no_image.png?v=1761040849
43
Canard à la vapeur aux viandes variees
八珍扒鴨
19,80€
43 - Canard à la vapeur aux viandes variees
19,80€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p89-600x600.png?v=1749126565
44
Canard à la vapeur aux légumes saison
時菜扒鴨
18,80€
44 - Canard à la vapeur aux légumes saison
18,80€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/design/product_no_image.png?v=1761040849
45
Canard à la vapeur aux légumes mixtes
羅漢扒鴨
18,80€
45 - Canard à la vapeur aux légumes mixtes
18,80€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p86-600x600.png?v=1749126587
46
Canard aux ananas
菠蘿鴨片
15,60€
46 - Canard aux ananas
15,60€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p88-600x600.png?v=1749126596
47
Canard aux champignon noirs
木耳鴨片
15,60€
47 - Canard aux champignon noirs
15,60€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p91-600x600.png?v=1749126603
48
Canard aux champignon et pousse de banbou
雙冬鴨片
15,60€
48 - Canard aux champignon et pousse de banbou
15,60€
Poulets 鷄類
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p92-600x600.png?v=1757067686
49
Poulet Kam Wah
金華玉樹鷄
14,90€
49 - Poulet Kam Wah
14,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p206-600x600.png?v=1764532596
49a
Poulet croustillant à la sauce aigre douce piquante
油 淋 雞
14,90€
49a - Poulet croustillant à la sauce aigre douce piquante
14,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p93-600x600.jpg
50
Poulet frits au citron
檸檬炸軟鷄
14,90€
50 - Poulet frits au citron
14,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p94-600x600.png?v=1723473508
51
Poulet à la vapeur aux gingembre
葱油淋嫩鷄
14,90€
51 - Poulet à la vapeur aux gingembre
14,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p95-600x600.png?v=1728314677
52
Poulet Yung Sing
羊城滑香鷄
14,90€
52 - Poulet Yung Sing
14,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p96-600x600.png?v=1723477018
53
Poulet au sel et aux poivres
椒 鹽 鷄 球
12,50€
53 - Poulet au sel et aux poivres
12,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p97-600x600.png?v=1721813555
54
Poulet au noir de cajou
腰果炒鷄丁
12,50€
54 - Poulet au noir de cajou
12,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p98-600x600.png?v=1758149785
55
Poulet piquant au cacahuète
宮 保 鷄 丁
12,50€
🔥 Populaire
55 - Poulet piquant au cacahuète
12,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p99-600x600.png?v=1721678662
56
Poulet aux champignon et pousse de bambou
雙冬炒鷄球
12,50€
56 - Poulet aux champignon et pousse de bambou
12,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p100-600x600.png
57
Poulet aux ananas
菠蘿炒鷄球
12,50€
57 - Poulet aux ananas
12,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p101-600x600.png?v=1721678701
58
Poulet aux champignons noirs
木耳炒鶏球
12,50€
58 - Poulet aux champignons noirs
12,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p102-600x600.jpg
59
Poulet aux curry
咖喱炒鶏球
12,50€
59 - Poulet aux curry
12,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p103-600x600.png?v=1728315653
60
Poulet aux légumes de saison
時菜炒鷄球
12,50€
60 - Poulet aux légumes de saison
12,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p104-600x600.png
61
Poulet à la sauce aigre douce
酥香咕噜鷄
12,50€
61 - Poulet à la sauce aigre douce
12,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/design/product_no_image.png?v=1761040849
62
Poulet aux germes de soja
銀芽炒鷄球
12,50€
62 - Poulet aux germes de soja
12,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/design/product_no_image.png?v=1761040849
63
Poulet aux légumes mixtes
羅漢炒鷄球
12,50€
63 - Poulet aux légumes mixtes
12,50€
Bœufs 牛肉類 🐮
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/design/product_no_image.png?v=1761040849
81
Boeuf aux noix de Cajou
腰果炒牛肉
12,50€
81 - Boeuf aux noix de Cajou
12,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p126-600x600.png
82
Boeuf au saté (pimenté)
沙嗲炒牛肉🌶️
12,50€
82 - Boeuf au saté (pimenté)
12,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p127-600x600.png?v=1721676336
83
Boeuf à l'ananas
菠蘿炒牛肉
12,50€
83 - Boeuf à l'ananas
12,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p128-600x600.png
84
Boeuf aux légumes de saison
时菜炒牛肉
12,50€
84 - Boeuf aux légumes de saison
12,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p129-600x600.jpg
85
Boeuf aux légumes mixtes
羅漢炒牛肉
12,50€
85 - Boeuf aux légumes mixtes
12,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p130-600x600.png?v=1721726663
86
Boeuf aux poivrons et haricot soja noir
鼓椒炒牛肉
12,50€
86 - Boeuf aux poivrons et haricot soja noir
12,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/design/product_no_image.png?v=1761040849
87
Boeuf à la sauce d'huitre
蠔 油 牛 肉
12,50€
87 - Boeuf à la sauce d'huitre
12,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p132-600x600.png?v=1721819350
88
Boeuf à la sauce tomate
茄 汁 牛 肉
12,50€
88 - Boeuf à la sauce tomate
12,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p133-600x600.png?v=1723476977
89
Boeuf au gingembre
薑 葱 牛 肉
12,50€
89 - Boeuf au gingembre
12,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p134-600x600.png?v=1762900443
90
Boeuf aux oignons
洋 葱 牛 肉
12,50€
90 - Boeuf aux oignons
12,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p135-600x600.png?v=1721677502
91
Boeuf aux champignons parfumés
北菇炒牛肉
12,50€
91 - Boeuf aux champignons parfumés
12,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p136-600x600.png?v=1721677624
92
Boeuf sauté aux légumes piquants
榨菜炒牛肉
12,50€
92 - Boeuf sauté aux légumes piquants
12,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p137-600x600.png?v=1721819261
93
Boeuf aux pousses de bambou
荀尖炒牛肉
12,50€
93 - Boeuf aux pousses de bambou
12,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p138-600x600.png?v=1765191392
94
Bœuf braisé aux légumes de saison
時菜會牛腩
12,50€
🔥 Populaire
94 - Bœuf braisé aux légumes de saison
12,50€
Épuisée
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p139-600x600.png?v=1721677739
95
Boeuf aux germes de soja
銀芽炒牛肉
12,50€
95 - Boeuf aux germes de soja
12,50€
Porcs 豬肉類 🐷
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p117-600x600.png?v=1763823223
64
Porc laqué
明 爐 叉 燒
14,90€
🔥 Populaire
64 - Porc laqué
14,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p125-600x600.png?v=1763823205
65
Poitrine de porc croustillant
五 香 燒 腩
14,90€
65 - Poitrine de porc croustillant
14,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p124-600x600.png?v=1763313627
66
Travers de porc sauce sucrée
京 都 排 骨
14,90€
66 - Travers de porc sauce sucrée
14,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p123-600x600.png?v=1762900567
67
Travers de porc au sel et poivres
椒 鹽 排 骨
14,90€
🔥 Populaire
67 - Travers de porc au sel et poivres
14,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p122-600x600.png?v=1758191506
68
Porc aux noix de Cajou
腰果炒肉丁
11,50€
68 - Porc aux noix de Cajou
11,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p121-600x600.png?v=1733050838
69
Porc à la sauce aigre douce
酥香咕噜肉
12,50€
69 - Porc à la sauce aigre douce
12,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p120-600x600.png?v=1749581133
70
Travers de porc à la vapeur aux haricots de soja noir
豉汁蒸肉排
14,90€
70 - Travers de porc à la vapeur aux haricots de soja noir
14,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p119-600x600.png?v=1758191514
71
Travers de porc sautés aux haricots noirs de soja
鼓汁炆肉排
14,90€
71 - Travers de porc sautés aux haricots noirs de soja
14,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p118-600x600.jpg?v=1758191510
72
Porc à l'ananas
菠蘿炒肉片
12,50€
72 - Porc à l'ananas
12,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/design/product_no_image.png?v=1761040849
73
Porc aux champignons noirs
木耳炒肉片
12,50€
73 - Porc aux champignons noirs
12,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/design/product_no_image.png?v=1761040849
74
Porc aux champignons parfumés
北菇炒肉片
12,50€
74 - Porc aux champignons parfumés
12,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/design/product_no_image.png?v=1761040849
75
Porc au curry
咖喱炒肉片
12,50€
75 - Porc au curry
12,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/design/product_no_image.png?v=1761040849
76
Porc aux oignons
洋蔥炒肉片
12,50€
76 - Porc aux oignons
12,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/design/product_no_image.png?v=1761040849
77
Porc aux légumes piquants
榨菜炒肉絲
12,50€
77 - Porc aux légumes piquants
12,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p112-600x600.png?v=1758191518
78
Porc aux légumes de saison
時菜炒肉片
12,50€
78 - Porc aux légumes de saison
12,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p111-600x600.jpg?v=1758191526
79
Porc aux germes de soja
銀芽炒肉片
12,50€
79 - Porc aux germes de soja
12,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p110-600x600.png?v=1758191522
80
Porc au saté (pimenté)
沙嗲炒肉片
12,50€
80 - Porc au saté (pimenté)
12,50€
Légumes 蔬菜 🥦
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p37-600x600.png?v=1730983480
96
Légumes mixtes
羅 漢 齋
10,50€
96 - Légumes mixtes
10,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p38-600x600.jpg?v=1735320188
97
Champignons parfumés aux légumes de saison
時菜扒北菇
10,50€
97 - Champignons parfumés aux légumes de saison
10,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p39-600x600.png?v=1755436406
98
Champignons de paille au crabe
蟹肉扒鮮菇
11,50€
98 - Champignons de paille au crabe
11,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p40-600x600.png?v=1730983548
99
Champignons parfumés à la sauce d'huître
蠔油扒北菇
10,50€
99 - Champignons parfumés à la sauce d'huître
10,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p41-600x600.png?v=1730983577
100
Champignons de paille à la sauce d'huître
蠔油扒鲜菇
10,50€
100 - Champignons de paille à la sauce d'huître
10,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p42-600x600.jpg?v=1736510227
101
Légumes de saison à la sauce d'huître
蠔 油 時 菜
10,50€
101 - Légumes de saison à la sauce d'huître
10,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p43-600x600.png?v=1739384057
102
Légumes de saison sautés nature
清 炒 時 茶
10,50€
102 - Légumes de saison sautés nature
10,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p44-600x600.png?v=1730983594
103
Légumes piquants nature
清 炒 榨 菜
10,50€
103 - Légumes piquants nature
10,50€
Tofu 豆腐類
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p45-600x600.jpg
104
Pâtes de soja farcies aux crevettes à la vapeur
蒸 釀 豆 腐
14,90€
104 - Pâtes de soja farcies aux crevettes à la vapeur
14,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p46-600x600.png
105
Pâtes de soja grillés farcies aux crevettes
煎 釀 豆 腐
14,90€
105 - Pâtes de soja grillés farcies aux crevettes
14,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p47-600x600.png?v=1721814566
106
Pâtes de soja aux légumes de saison
時 菜 豆 腐
12,50€
106 - Pâtes de soja aux légumes de saison
12,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p48-600x600.png
107
Pâte de soja en beignet
酥 炸 豆 腐
12,50€
107 - Pâte de soja en beignet
12,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p49-600x600.png
108
Pâte de soja au sel et poivre
椒 鹽 豆 腐
12,50€
108 - Pâte de soja au sel et poivre
12,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p50-600x600.png?v=1758149629
109
Pate de soja à la sauce épicée
麻 婆 豆 腐
12,50€
109 - Pate de soja à la sauce épicée
12,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p51-600x600.png?v=1721820583
110
Pâtes de soja à la sauce d'huître
蠔 油 豆 腐
12,50€
110 - Pâtes de soja à la sauce d'huître
12,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p52-600x600.png?v=1755436375
111
Pâtes de soja aux crabes
蟹肉扒豆腐
12,90€
111 - Pâtes de soja aux crabes
12,90€
Plats en marmite 煲仔類
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p141-600x600.png?v=1765132559
112
Bœuf braisé aux 5 parfums
柱候牛腩煲
14,90€
112 - Bœuf braisé aux 5 parfums
14,90€
Épuisée
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p140-600x600.png?v=1721726961
113
Pâtes de soja au porc et champignons
紅燒豆腐煲
14,90€
113 - Pâtes de soja au porc et champignons
14,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p142-600x600.png
114
Pâtes de soja aux viandes mixtes
八珍豆腐煲
14,90€
114 - Pâtes de soja aux viandes mixtes
14,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p143-600x600.png
115
Soupe de pates de soja aux viandes mixtes
東江豆腐煲
14,90€
115 - Soupe de pates de soja aux viandes mixtes
14,90€
Riz 飯類 🍚
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p24-600x600.png?v=1760732598
116
Riz cantonnais
揚 州 炒 飯
12,80€
116 - Riz cantonnais
12,80€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p26-600x600.png?v=1731236347
117
Riz sauté au bœuf et aux légumes
生炒牛肉飯
12,80€
117 - Riz sauté au bœuf et aux légumes
12,80€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p28-600x600.jpg?v=1731236345
118
Riz blanc crevettes au curry
咖 喱 蝦 飯
14,90€
118 - Riz blanc crevettes au curry
14,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p29-600x600.png?v=1731236348
119
Riz blanc poulet au curry
咖 喱 鷄 飯
14,90€
119 - Riz blanc poulet au curry
14,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p32-600x600.png?v=1765132643
120
Riz blanc boeuf braisé au curry
咖喱牛腩飯
14,90€
120 - Riz blanc boeuf braisé au curry
14,90€
Épuisée
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p33-600x600.jpg?v=1731236349
121
Riz blanc viandes variées
什 會 飯
14,90€
121 - Riz blanc viandes variées
14,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p34-600x600.jpg?v=1731236351
123
Riz blanc aux crevettes
蝦 球 會 飯
14,90€
123 - Riz blanc aux crevettes
14,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p35-600x600.jpg?v=1731236352
124
Riz blanc canard laqué
明爐燒鴨飯
15,60€
124 - Riz blanc canard laqué
15,60€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p25-600x600.jpg?v=1756062052
125
Riz blanc porc laqué
叉 燒 飯
14,90€
125 - Riz blanc porc laqué
14,90€
Épuisée
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p27-600x600.jpg?v=1756062064
126
Riz blanc au canard laqué et porc laqué
叉 鴨 飯
15,60€
126 - Riz blanc au canard laqué et porc laqué
15,60€
Épuisée
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p30-600x600.jpg?v=1761144175
127
Riz blanc aux poitrines de porc croustillant
火 腩 飯
14,90€
127 - Riz blanc aux poitrines de porc croustillant
14,90€
Épuisée
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p31-600x600.png?v=1731236357
128
Riz blanc au boeuf aux légumes de saison
時菜牛肉飯
14,90€
128 - Riz blanc au boeuf aux légumes de saison
14,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p36-600x600.jpg?v=1731236359
129
Riz nature
白飯
3,50€
129 - Riz nature
3,50€
Pâte de riz et Nouilles sautées 炒粉麵類
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p11-600x600.jpg?v=1757067675
130
Nouilles sautées aux crevettes (croustillant)
蝦球炒麵
14,90€
130 - Nouilles sautées aux crevettes (croustillant)
14,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p209-600x600.png?v=1757067697
130a
Nouilles sautées aux crevettes (molle)
蝦球炒麵
14,90€
130a - Nouilles sautées aux crevettes (molle)
14,90€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p10-600x600.png?v=1730980119
131
Nouilles sautées au poulet (croustillant)
鷄球炒麵
12,80€
131 - Nouilles sautées au poulet (croustillant)
12,80€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p210-600x600.png?v=1730980133
131a
Nouilles sautées au poulet (molle)
鷄球炒麵
12,80€
131a - Nouilles sautées au poulet (molle)
12,80€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p12-600x600.png?v=1721730061
132
Nouilles sautées au canard (croustillant)
鴨片炒麵
15,60€
132 - Nouilles sautées au canard (croustillant)
15,60€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p211-600x600.png
132a
Nouilles sautées au canard (molle)
鴨片炒麵
15,60€
132a - Nouilles sautées au canard (molle)
15,60€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p13-600x600.jpg?v=1730980153
133
Nouilles sautées aux viandes mixtes (croustillant)
什會炒麵
12,80€
133 - Nouilles sautées aux viandes mixtes (croustillant)
12,80€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p212-600x600.png?v=1730980166
133a
Nouilles sautées aux viandes mixtes (molle)
什會炒麵
12,80€
133a - Nouilles sautées aux viandes mixtes (molle)
12,80€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p14-600x600.png?v=1730980178
134
Nouilles sautées aux porc émincé (croustillant)
肉絲炒麵
12,80€
134 - Nouilles sautées aux porc émincé (croustillant)
12,80€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/design/product_no_image.png?v=1761040849
134a
Nouilles sautées aux porc émincé (molle)
肉絲炒麵
12,80€
134a - Nouilles sautées aux porc émincé (molle)
12,80€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p15-600x600.jpg?v=1730980198
135
Nouilles sautées au boeuf (croustillant)
牛肉炒麵
12,80€
135 - Nouilles sautées au boeuf (croustillant)
12,80€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/design/product_no_image.png?v=1761040849
135a
Nouilles sautées au boeuf (molle)
牛肉炒麵
12,80€
135a - Nouilles sautées au boeuf (molle)
12,80€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/design/product_no_image.png?v=1761040849
136
Nouilles sautées au boeuf braisé (croustillant)
牛腩炒麵
12,80€
136 - Nouilles sautées au boeuf braisé (croustillant)
12,80€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p215-600x600.png?v=1730980269
136a
Nouilles sautées au boeuf braisé (molle)
牛腩炒麵
12,80€
136a - Nouilles sautées au boeuf braisé (molle)
12,80€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p17-600x600.jpg?v=1764532682
137
Nouilles sautées au porc laqué (croustillant)
叉燒炒麵
12,80€
🔥 Populaire
137 - Nouilles sautées au porc laqué (croustillant)
12,80€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p216-600x600.jpg?v=1730980289
137a
Nouilles sautées au porc laqué (molle)
叉燒炒麵
12,80€
137a - Nouilles sautées au porc laqué (molle)
12,80€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p18-600x600.png?v=1736854411
138
Nouilles sautées nature (croustillant)
清炒蛋麵
12,00€
138 - Nouilles sautées nature (croustillant)
12,00€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/design/product_no_image.png?v=1761040849
138b
Nouilles sautées nature (molle)
清炒蛋麵
12,00€
138b - Nouilles sautées nature (molle)
12,00€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/design/product_no_image.png?v=1761040849
138c
Nouilles sautées aux légumes mixtes (croustillant)
什锦蔬菜炒麵
12,00€
138c - Nouilles sautées aux légumes mixtes (croustillant)
12,00€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p219-600x600.png
138d
Nouilles sautées aux légumes mixtes (molle)
什锦蔬菜炒麵
12,00€
138d - Nouilles sautées aux légumes mixtes (molle)
12,00€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p19-600x600.png?v=1731077138
139
Vermicelle de riz à la mode de Singapore (Pimenté)
星州炒米🌶️
12,80€
139 - Vermicelle de riz à la mode de Singapore (Pimenté)
12,80€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p20-600x600.png?v=1731077135
140
Vermicelle de riz à la mode de Phukien
廈門炒米
12,80€
140 - Vermicelle de riz à la mode de Phukien
12,80€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/design/product_no_image.png?v=1761040849
141
Pâtes de riz sautées au boeuf
乾炒牛河
12,80€
141 - Pâtes de riz sautées au boeuf
12,80€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p22-600x600.png?v=1731077156
142
Pâtes de riz sautées au boeuf et grains de soja noir
豉椒牛河
12,80€
142 - Pâtes de riz sautées au boeuf et grains de soja noir
12,80€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p23-600x600.png?v=1731077167
143
Pâtes de riz à la Malaisienne (pimenté)
馬來貴刁🌶️
12,80€
143 - Pâtes de riz à la Malaisienne (pimenté)
12,80€
Desserts 甜品 🍦
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p145-600x600.png?v=1765545678
Gelées d'amandes
杏仁豆腐
6,10€
Gelées d'amandes
6,10€
Épuisée
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p164-600x600.png?v=1736423601
Coupe de fruits chinois
中國什菓
6,10€
Coupe de fruits chinois
6,10€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p163-600x600.png?v=1725640884
Lychees
荔 枝
6,10€
Lychees
6,10€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p162-600x600.jpg
Arbouses
楊 梅
6,10€
Arbouses
6,10€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p161-600x600.JPG?v=1721554081
Longanes
龍 眼
6,10€
Longanes
6,10€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p159-600x600.png?v=1721917530
Gingembre confit
糖 薑
6,10€
Gingembre confit
6,10€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p158-600x600.png?v=1721917533
Nougat
軟 糖
6,10€
Nougat
6,10€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p157-600x600.png?v=1734089155
Kumquats confits
金 桔
6,10€
Kumquats confits
6,10€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p154-600x600.jpg
Ananas au kirsch
酒 菠 蘿
6,10€
Ananas au kirsch
6,10€
Boissons et Bière 🍻
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p169-600x600.jpg?v=1757067690
Biere tsingtao 33cl
5,50€
Biere tsingtao 33cl
5,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p170-600x600.jpg?v=1708457990
Biere carlsberg 33cl
5,30€
Biere carlsberg 33cl
5,30€
Épuisée
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p165-600x600.jpg?v=1762435926
Badoit 50cl
4,00€
Badoit 50cl
4,00€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p171-600x600.jpg
Evian 50cl
4,00€
Evian 50cl
4,00€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p172-600x600.jpg
Perrier 33cl
4,00€
Perrier 33cl
4,00€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p173-600x600.jpg
Coca-cola 33cl
4,00€
Coca-cola 33cl
4,00€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p174-600x600.jpg
Orangina 25cl
4,00€
Orangina 25cl
4,00€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p175-600x600.jpg?v=1763637824
Jus d'orange 20cl
4,00€
Jus d'orange 20cl
4,00€
Épuisée
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p176-600x600.jpg?v=1763637810
Lait de soja 28cl
4,00€
Lait de soja 28cl
4,00€
Épuisée
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p177-600x600.jpg
Jus de coco 28cl
5,20€
Jus de coco 28cl
5,20€
Vins Rouges
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p179-600x600.jpg?v=1708458801
Côte du Rhône (bt)
19,00€
Côte du Rhône (bt)
19,00€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p189-600x600.jpg?v=1708458807
Bordeaux (1/2bt)
12,50€
Bordeaux (1/2bt)
12,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p237-600x600.jpg?v=1708458814
Bordeaux (bt)
18,00€
Bordeaux (bt)
18,00€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p182-600x600.jpg?v=1708458820
Saint-Emilion (1/2bt)
15,50€
Saint-Emilion (1/2bt)
15,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p183-600x600.jpg?v=1708458827
Saint-Emilion Grand Cru (bt)
36,00€
Saint-Emilion Grand Cru (bt)
36,00€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p187-600x600.jpg?v=1708458834
Brouilly (1/2bt)
13,50€
Brouilly (1/2bt)
13,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p181-600x600.jpg?v=1708458841
Beaujolais Village (bt)
32,00€
Beaujolais Village (bt)
32,00€
Vins Blanc
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p199-600x600.jpg?v=1708458972
Bourgogne (bt)
35,00€
Bourgogne (bt)
35,00€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p202-600x600.jpg?v=1708458984
Petit Chablis (bt)
32,00€
Petit Chablis (bt)
32,00€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p203-600x600.jpg?v=1708458991
Touraine (bt)
24,00€
Touraine (bt)
24,00€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p201-600x600.jpg?v=1708458998
Resling (bt)
26,00€
Resling (bt)
26,00€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p246-600x600.jpg
Champagne (1/2bt)
36,00€
Champagne (1/2bt)
36,00€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p247-600x600.jpg
Champagne (bt)
55,00€
Champagne (bt)
55,00€
Vins Rosés 🌸
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p186-600x600.jpg?v=1708459120
Côte de Provence Esponton (1/2bt)
9,50€
Côte de Provence Esponton (1/2bt)
9,50€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p191-600x600.jpg?v=1736510516
Côte de Provence Esponton (bt)
15,80€
Côte de Provence Esponton (bt)
15,80€
https://eyelle-ionos-1-cache.s3.eu-central-3.ionoscloud.com/cache/mirama_fr/catalog/p195-600x600.jpg?v=1754050812
Côte de Provence M de Minuty (bt)
32,00€
Côte de Provence M de Minuty (bt)
32,00€
Épuisée
