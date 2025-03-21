Livraison à partir de 30€, plat à emporter dispo en ligne !

Mirama 美麗華

Restaurant Cantonais à Sorbonne

17 Rue Saint-Jacques, 75005 Paris

01 43 54 71 77 / 01 43 29 66 58

🔥 Populaire
42 - Canard laqué
15,60€
15,60€
64 - Porc laqué
64 - Porc laqué
14,90€
14,90€
🔥 Populaire
9a - Soupe de raviolis aux crevettes sans nouilles
12,90€
12,90€
🔥 Populaire
67 - Travers de porc au sel et poivres
14,90€
14,90€
🔥 Populaire
22 - Crevettes au sel et aux poivres
14,90€
14,90€
🔥 Populaire
55 - Poulet piquant au cacahuète
12,50€
12,50€
🔥 Populaire
137 - Nouilles sautées au porc laqué (croustillant)
12,80€
12,80€
🔥 Populaire
94 - Bœuf braisé aux légumes de saison
12,50€
12,50€
Épuisée

Potages 湯類   

...
1 - Soupe aux vermicelles et au crabe
7,10€
7,10€
...
2 - Soupe aux pates de soja viandes mixtes
7,10€
7,10€
...
3 - Soupe de boeuf aux légumes piquant
7,10€
7,10€
...
4 - Soupe de maïs au poulet
7,10€
7,10€
...
5 - Soupe de maïs au crabe
7,10€
7,10€
...
6 - Soupe aux fruits de mer
10,50€
10,50€
...
7 - Soupe pekinoise
7,10€
7,10€
...
8 - Soupe aux asperges et au crabe
7,10€
7,10€

Soupes de nouilles 湯麵類   🍜

...
9 - Soupe de raviolis aux crevettes avec nouilles
12,90€
12,90€
...
🔥 Populaire
9a - Soupe de raviolis aux crevettes sans nouilles
12,90€
12,90€
...
10 - Soupe de Wantun (porc) avec nouilles
12,90€
12,90€
...
10a - Soupe de Wantun (porc) sans nouilles
12,90€
12,90€
...
11 - Soupe de nouilles au porc laqué
12,90€
12,90€
...
12 - Soupe de nouilles au canard laqué
12,90€
12,90€
...
13 - Soupe de nouilles au crabe
12,90€
12,90€
...
14 - Soupe de nouilles aux viandes variées
12,90€
12,90€
...
15 - Soupe de nouilles au bœuf braisé
12,90€
12,90€
Épuisée
...
16 - Nouilles à la sauce d'huître
11,90€
11,90€
...
17 - Soupe de nouilles
8,30€
8,30€

Crevettes 明蝦類   🦐

...
18 - Crevettes cuites à l'eau bouillante
14,90€
14,90€
...
19 - Crevettes à la vapeur aux haricotts noir de soja
14,90€
14,90€
...
20 - Crevettes à la vapeur aux aulx
14,90€
14,90€
...
21 - Crevettes à la pekinoise
14,90€
14,90€
...
🔥 Populaire
22 - Crevettes au sel et aux poivres
14,90€
14,90€
...
23 - Crevettes en beignet
14,90€
14,90€
...
24 - Crevettes à la sauce tomate
14,90€
14,90€
...
25 - Crevettes à la sauce aigre douce
14,90€
14,90€
...
26 - Crevettes aux noix de cajou
14,90€
14,90€
...
27 - Crevettes aux champignons parfumes
14,90€
14,90€
...
28 - Crevettes aux champignons noir
14,90€
14,90€
...
29 - Crevettes aux champignons de paille
14,90€
14,90€
...
30 - Crevettes au curry
14,90€
14,90€
...
31 - Crevettes aux legumes de saison
14,90€
14,90€
...
32 - Crevettes aux gingembre
14,90€
14,90€
...
33 - Crevettes aux pointes de mais
14,60€
14,60€
...
34 - Crevettes aux germes de soja
14,90€
14,90€
...
35 - Crevettes aux legumes mixtes
14,90€
14,90€

Fruit de mer 海鮮類   🐠

...
36 - Seiches au sel et aux poivres
14,90€
14,90€
...
38 - Poisson au citron à la vapeur
42,00€
42,00€
Épuisée
...
39 - Poisson aux haricots noir de soja à la vapeur
42,00€
42,00€
Épuisée
...
40 - Poisson sauté aux legumes variees
42,00€
42,00€
Épuisée
...
41 - Poisson sauté à la sauce aigre douce
42,00€
42,00€
Épuisée

Carnards 鴨類   🦆

...
🔥 Populaire
42 - Canard laqué
15,60€
15,60€
...
43 - Canard à la vapeur aux viandes variees
19,80€
19,80€
...
44 - Canard à la vapeur aux légumes saison
18,80€
18,80€
...
45 - Canard à la vapeur aux légumes mixtes
18,80€
18,80€
...
46 - Canard aux ananas
15,60€
15,60€
...
47 - Canard aux champignon noirs
15,60€
15,60€
...
48 - Canard aux champignon et pousse de banbou
15,60€
15,60€

Poulets 鷄類   

...
49 - Poulet Kam Wah
14,90€
14,90€
...
49a - Poulet croustillant à la sauce aigre douce piquante
14,90€
14,90€
...
50 - Poulet frits au citron
14,90€
14,90€
...
51 - Poulet à la vapeur aux gingembre
14,90€
14,90€
...
52 - Poulet Yung Sing
14,90€
14,90€
...
53 - Poulet au sel et aux poivres
12,50€
12,50€
...
54 - Poulet au noir de cajou
12,50€
12,50€
...
🔥 Populaire
55 - Poulet piquant au cacahuète
12,50€
12,50€
...
56 - Poulet aux champignon et pousse de bambou
12,50€
12,50€
...
57 - Poulet aux ananas
12,50€
12,50€
...
58 - Poulet aux champignons noirs
12,50€
12,50€
...
59 - Poulet aux curry
12,50€
12,50€
...
60 - Poulet aux légumes de saison
12,50€
12,50€
...
61 - Poulet à la sauce aigre douce
12,50€
12,50€
...
62 - Poulet aux germes de soja
12,50€
12,50€
...
63 - Poulet aux légumes mixtes
12,50€
12,50€

Bœufs 牛肉類   🐮

...
81 - Boeuf aux noix de Cajou
12,50€
12,50€
...
82 - Boeuf au saté (pimenté)
12,50€
12,50€
...
83 - Boeuf à l'ananas
12,50€
12,50€
...
84 - Boeuf aux légumes de saison
12,50€
12,50€
...
85 - Boeuf aux légumes mixtes
12,50€
12,50€
...
86 - Boeuf aux poivrons et haricot soja noir
12,50€
12,50€
...
87 - Boeuf à la sauce d'huitre
12,50€
12,50€
...
88 - Boeuf à la sauce tomate
12,50€
12,50€
...
89 - Boeuf au gingembre
12,50€
12,50€
...
90 - Boeuf aux oignons
12,50€
12,50€
...
91 - Boeuf aux champignons parfumés
12,50€
12,50€
...
92 - Boeuf sauté aux légumes piquants
12,50€
12,50€
...
93 - Boeuf aux pousses de bambou
12,50€
12,50€
...
🔥 Populaire
94 - Bœuf braisé aux légumes de saison
12,50€
12,50€
Épuisée
...
95 - Boeuf aux germes de soja
12,50€
12,50€

Porcs 豬肉類   🐷

...
64 - Porc laqué
64 - Porc laqué
14,90€
14,90€
...
65 - Poitrine de porc croustillant
14,90€
14,90€
...
66 - Travers de porc sauce sucrée
14,90€
14,90€
...
🔥 Populaire
67 - Travers de porc au sel et poivres
14,90€
14,90€
...
68 - Porc aux noix de Cajou
11,50€
11,50€
...
69 - Porc à la sauce aigre douce
12,50€
Aperçu rapide
...
70 - Travers de porc à la vapeur aux haricots de soja noir
14,90€
Aperçu rapide
...
71 - Travers de porc sautés aux haricots noirs de soja
14,90€
Aperçu rapide
...
72 - Porc à l'ananas
12,50€
Aperçu rapide
...
73 - Porc aux champignons noirs
12,50€
Aperçu rapide
...
74 - Porc aux champignons parfumés
12,50€
Aperçu rapide
...
75 - Porc au curry
12,50€
Aperçu rapide
...
76 - Porc aux oignons
12,50€
Aperçu rapide
...
77 - Porc aux légumes piquants
12,50€
Aperçu rapide
...
78 - Porc aux légumes de saison
12,50€
Aperçu rapide
...
79 - Porc aux germes de soja
12,50€
Aperçu rapide
...
80 - Porc au saté (pimenté)
12,50€
Aperçu rapide

Légumes 蔬菜   🥦

...
96 - Légumes mixtes
10,50€
Aperçu rapide
...
97 - Champignons parfumés aux légumes de saison
10,50€
Aperçu rapide
...
98 - Champignons de paille au crabe
11,50€
Aperçu rapide
...
99 - Champignons parfumés à la sauce d'huître
10,50€
Aperçu rapide
...
100 - Champignons de paille à la sauce d'huître
10,50€
Aperçu rapide
...
101 - Légumes de saison à la sauce d'huître
10,50€
Aperçu rapide
...
102 - Légumes de saison sautés nature
10,50€
Aperçu rapide
...
103 - Légumes piquants nature
10,50€
Aperçu rapide

Tofu 豆腐類   

...
104 - Pâtes de soja farcies aux crevettes à la vapeur
14,90€
Aperçu rapide
...
105 - Pâtes de soja grillés farcies aux crevettes
14,90€
Aperçu rapide
...
106 - Pâtes de soja aux légumes de saison
12,50€
Aperçu rapide
...
107 - Pâte de soja en beignet
12,50€
Aperçu rapide
...
108 - Pâte de soja au sel et poivre
12,50€
Aperçu rapide
...
109 - Pate de soja à la sauce épicée
12,50€
Aperçu rapide
...
110 - Pâtes de soja à la sauce d'huître
12,50€
Aperçu rapide
...
111 - Pâtes de soja aux crabes
12,90€
Aperçu rapide

Plats en marmite 煲仔類   

...
112 - Bœuf braisé aux 5 parfums
14,90€
Aperçu rapide
Épuisée
...
113 - Pâtes de soja au porc et champignons
14,90€
Aperçu rapide
...
114 - Pâtes de soja aux viandes mixtes
14,90€
Aperçu rapide
...
115 - Soupe de pates de soja aux viandes mixtes
14,90€
Aperçu rapide

Riz 飯類   🍚

...
116 - Riz cantonnais
12,80€
Aperçu rapide
...
117 - Riz sauté au bœuf et aux légumes
12,80€
Aperçu rapide
...
118 - Riz blanc crevettes au curry
14,90€
Aperçu rapide
...
119 - Riz blanc poulet au curry
14,90€
Aperçu rapide
...
120 - Riz blanc boeuf braisé au curry
14,90€
Aperçu rapide
Épuisée
...
121 - Riz blanc viandes variées
14,90€
Aperçu rapide
...
123 - Riz blanc aux crevettes
14,90€
Aperçu rapide
...
124 - Riz blanc canard laqué
15,60€
Aperçu rapide
...
125 - Riz blanc porc laqué
14,90€
Aperçu rapide
Épuisée
...
126 - Riz blanc au canard laqué et porc laqué
15,60€
Aperçu rapide
Épuisée
...
127 - Riz blanc aux poitrines de porc croustillant
14,90€
Aperçu rapide
Épuisée
...
128 - Riz blanc au boeuf aux légumes de saison
14,90€
Aperçu rapide
...
129 - Riz nature
3,50€
Aperçu rapide

Pâte de riz et Nouilles sautées 炒粉麵類   

...
130 - Nouilles sautées aux crevettes (croustillant)
14,90€
Aperçu rapide
...
130a - Nouilles sautées aux crevettes (molle)
14,90€
Aperçu rapide
...
131 - Nouilles sautées au poulet (croustillant)
12,80€
Aperçu rapide
...
131a - Nouilles sautées au poulet (molle)
12,80€
Aperçu rapide
...
132 - Nouilles sautées au canard (croustillant)
15,60€
Aperçu rapide
...
132a - Nouilles sautées au canard (molle)
15,60€
Aperçu rapide
...
133 - Nouilles sautées aux viandes mixtes (croustillant)
12,80€
Aperçu rapide
...
133a - Nouilles sautées aux viandes mixtes (molle)
12,80€
Aperçu rapide
...
134 - Nouilles sautées aux porc émincé (croustillant)
12,80€
Aperçu rapide
...
134a - Nouilles sautées aux porc émincé (molle)
12,80€
Aperçu rapide
...
135 - Nouilles sautées au boeuf (croustillant)
12,80€
Aperçu rapide
...
135a - Nouilles sautées au boeuf (molle)
12,80€
Aperçu rapide
...
136 - Nouilles sautées au boeuf braisé (croustillant)
12,80€
Aperçu rapide
...
136a - Nouilles sautées au boeuf braisé (molle)
12,80€
Aperçu rapide
...
🔥 Populaire
137 - Nouilles sautées au porc laqué (croustillant)
12,80€
Aperçu rapide
...
137a - Nouilles sautées au porc laqué (molle)
12,80€
Aperçu rapide
...
138 - Nouilles sautées nature (croustillant)
12,00€
Aperçu rapide
...
138b - Nouilles sautées nature (molle)
12,00€
Aperçu rapide
...
138c - Nouilles sautées aux légumes mixtes (croustillant)
12,00€
Aperçu rapide
...
138d - Nouilles sautées aux légumes mixtes (molle)
12,00€
Aperçu rapide
...
139 - Vermicelle de riz à la mode de Singapore (Pimenté)
12,80€
Aperçu rapide
...
140 - Vermicelle de riz à la mode de Phukien
12,80€
Aperçu rapide
...
141 - Pâtes de riz sautées au boeuf
12,80€
Aperçu rapide
...
142 - Pâtes de riz sautées au boeuf et grains de soja noir
12,80€
Aperçu rapide
...
143 - Pâtes de riz à la Malaisienne (pimenté)
12,80€
Aperçu rapide

Desserts 甜品   🍦

...
Gelées d'amandes
6,10€
Aperçu rapide
Épuisée
...
Coupe de fruits chinois
6,10€
Aperçu rapide
...
Lychees
6,10€
Aperçu rapide
...
Arbouses
6,10€
Aperçu rapide
...
Longanes
6,10€
Aperçu rapide
...
Gingembre confit
6,10€
Aperçu rapide
...
Nougat
6,10€
Aperçu rapide
...
Kumquats confits
6,10€
Aperçu rapide
...
Ananas au kirsch
6,10€
Aperçu rapide

Boissons et Bière   🍻

...
Biere tsingtao 33cl
5,50€
Aperçu rapide
...
Biere carlsberg 33cl
5,30€
Aperçu rapide
Épuisée
...
Badoit 50cl
4,00€
Aperçu rapide
...
Evian 50cl
4,00€
Aperçu rapide
...
Perrier 33cl
4,00€
Aperçu rapide
...
Coca-cola 33cl
4,00€
Aperçu rapide
...
Orangina 25cl
4,00€
Aperçu rapide
...
Jus d'orange 20cl
4,00€
Aperçu rapide
Épuisée
...
Lait de soja 28cl
4,00€
Aperçu rapide
Épuisée
...
Jus de coco 28cl
5,20€
Aperçu rapide

Vins Rouges   

...
Côte du Rhône (bt)
19,00€
Aperçu rapide
...
Bordeaux (1/2bt)
12,50€
Aperçu rapide
...
Bordeaux (bt)
18,00€
Aperçu rapide
...
Saint-Emilion (1/2bt)
15,50€
Aperçu rapide
...
Saint-Emilion Grand Cru (bt)
36,00€
Aperçu rapide
...
Brouilly (1/2bt)
13,50€
Aperçu rapide
...
Beaujolais Village (bt)
32,00€
Aperçu rapide

Vins Blanc   

...
Bourgogne (bt)
35,00€
Aperçu rapide
...
Petit Chablis (bt)
32,00€
Aperçu rapide
...
Touraine (bt)
24,00€
Aperçu rapide
...
Resling (bt)
26,00€
Aperçu rapide
...
Champagne (1/2bt)
36,00€
Aperçu rapide
...
Champagne (bt)
55,00€
Aperçu rapide

Vins Rosés   🌸

...
Côte de Provence Esponton (1/2bt)
9,50€
Aperçu rapide
...
Côte de Provence Esponton (bt)
15,80€
Aperçu rapide
...
Côte de Provence M de Minuty (bt)
32,00€
Aperçu rapide
Épuisée


